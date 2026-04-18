特定の世代が一括りにされて叩かれる光景は、ネットではすっかりおなじみだ。中でも「ゆとり世代」は、その代表格と言えるだろう。ガールズちゃんねるに4月上旬、「ゆとり教育って結局失敗だったの？」というトピックが立った。ゆとり教育とは、一般的に2002年度から約10年間（小学校は2010年度、中学校は2011年度まで）実施された、完全学校週5日制や学習内容の削減を伴う教育方針を指す。トピ主は、学習内容の削減による学力低下