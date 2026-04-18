昭和や平成の時代、「当たって砕けろ」は恋愛の基本戦術だった。しかし令和の今、一歩間違えれば不用意なアプローチは「ハラスメント」「加害」と見なされかねない。ガールズちゃんねるに4月中旬、「恋愛行動って加害行為なの？」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は次のように書いている。「職場で後輩の男性社員たちが雑談していたのを聞いたのですが、『恋愛って、こっちから踏み込む時点である意味加害じゃな