職場の人間関係は複雑なものだが、もし上司同士の不倫を疑ってしまうような場面に遭遇したら、あなたはどうするだろうか。気づかないふりをするか、それとも誰かに相談すべきか、対応に悩む人もいるかもしれない。ガールズちゃんねるに4月上旬、「上司の不倫」というタイトルで、職場の不穏な空気に戸惑う投稿が書き込まれた。休日に一緒にいる様子もあり「限りなく黒に近い黒」トピ主は、職場の人間関係に頭を悩ませている様子だ