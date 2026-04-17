2026年4月現在、現行モデルとしてラインナップされている400ccの4気筒エンジンモデルはこのカワサキのNinja ZX-4RR/4R SEのみ！高性能エンジンの代名詞である4気筒エンジンだけに、Ninja ZX-4RR/4R SEは価格も性能もハイスペックで、ベテラン向けのマシンと思われがち！？……実際はそんなことはなくNinja ZX-4RR/4R SEは初心者ライダーが乗っても十分に楽しめるバイクになっている。しかも今なら最大４万円もお得に買え