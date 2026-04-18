学校生活といえば何を思い浮かべるだろうか。楽しい青春の1ページだろうか、それともひたすら過酷で嫌な記憶だろうか。ガールズちゃんねるに4月中旬、「学校生活って何であんなに自己肯定感を下げてくるイベントばっかりなの？」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は次のように書いている。「一部の陽キャや優秀な人以外、多かれ少なかれ自己肯定感下がるイベント多すぎやせんか？学校生活って何であんなに自己肯