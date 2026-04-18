兵庫県但馬地域で地域の活性化につなげようと、地元の酒造会社・香住鶴などとJAL（日本航空）が共同で開発した日本酒が完成、販売が始まった。『香住鶴 生酛 吟醸純米 舞翔』※画像提供・JAL酒造会社の香住鶴（兵庫県香美町）とJAたじま、農協観光、JALの4社が、オリジナル日本酒『香住鶴 生酛 吟醸純米 舞翔（まいしょう）』を開発し、4月17日から3000本限定で販売している。この日本酒は、JAたじまと農協観光