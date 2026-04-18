せっかく就職した職場でも、あまりの理不尽さに即行で辞めたくなることがある。投稿を寄せた関東在住の20代男性（個人事業主／年収500万円）は、かつて勤務していたレジャー施設をわずか3か月で退職した。当時の職場環境は、かなり常軌を逸していたようだ。なんと「水を飲む時は上司に断ってから飲む」水分補給すら許可制というのは、もはや一昔前の部活のしごきよりひどい。（文：篠原みつき）「サービス残業で定時過ぎる前に上司