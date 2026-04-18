◆ファーム・リーグ巨人１１―８楽天（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）３回０封巨人の堀田賢慎投手（２４）がチームの逆転を呼び込む好投を披露した。１７日、ファーム・リーグ・楽天戦（Ｇタウン）に２点ビハインドの５回から登板。わずか１０球で３者凡退に打ち取り、流れを作ると６、７回も続投し３回無失点。チームは５回に同点、６回に３点を勝ち越し、逆転勝利に結びつけた。「与えられたポジションや展開