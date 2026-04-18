日本高野連は１７日、大阪市内で第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５〜２２日）の運営委員会を開き、春夏の甲子園大会では初めて女性審判員を起用すると発表した。今回の５人は、すでに地方大会で経験を積んでいる。２４年には、日本高野連主催の全国講習会に女性が初参加した。井本事務局長は「志高く、全国で頑張っている女性を（甲子園に）お迎えしたい」と期待した。また、暑さ対策などのため、２４年に３日間の日