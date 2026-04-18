◆パ・リーグ日本ハム３―５西武（１７日・エスコンフィールド）球場が悲鳴にも近い歓声に包まれた。１点を追う７回１死一塁。西武・桑原将志外野手（３２）が上原の１３３キロ真ん中低めフォークを振り抜いた打球は、左翼ブルペンに飛び込んだ。今季２号は、３連敗中のチームに勝利を呼び込む逆転２ラン。野手陣が一体となり「１人がみんなを勇気づける」と臨んだ一戦で、切り込み隊長としての姿勢を背中で示した。「１番・