カブス・鈴木誠也外野手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのメッツ戦に「5番・右翼」で先発出場。先制の決勝打を放つなど、5打数2安打1打点の活躍で12−4の勝利に貢献した。メッツの先発は千賀滉大投手で、3年ぶりの対戦となった鈴木。初回の第1打席は1死一、三塁から差し込まれながらもしぶとく右翼線への先制打を放った。6−3の3回無死一塁で迎えた第2打席。低めを丁寧に攻められ、最後は外角低めのカットボールに合わ