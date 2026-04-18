阪神メイン11R「第31回アンタレスS」は地力強化が著しいムルソーに◎を託す。ダートは9戦して6勝2着1回と安定した成績。昨秋はオープン特別を連勝。今年初戦の仁川Sも好位から力強い脚色で2着に好走した。勝ち馬より2キロ重い58キロを背負って首差の接戦。負けて強しを印象づける内容だった。機動力のある立ち回りで1Fの距離短縮も問題なし。中間の気配が良く、前走を使った上積みは大きい。充実ムードを示す今回で重賞初Vが