タレントで画家の片岡鶴太郎（71）が17日、東京・品川のステラボールで18日に初日を迎える主演舞台「ブラック・コーヒー」の公開稽古を行った。35年ぶりの主演作で、上演時間は約3時間。8〜12日には大阪公演を行っており「大阪で積み上げた全てを糧に、東京の舞台へ。その一瞬一瞬に全身全霊を懸け、揺るぎない覚悟で臨みます」と意気込んだ。26日まで同所で。