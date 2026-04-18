今週末4月19日(日)、中山競馬場で行われるクラシック3冠初戦、皐月賞・G1。中山芝2000mに、スピード自慢の精鋭たちが集結した。13年ぶりに無敗馬不在13年ぶりに無敗馬が不在という、絶対的存在が見当たらない3歳クラシック戦線。混戦が予想される熱いレースを制すのは果たして…。注目は、朝日杯FS・G1を制し2歳王者となったカヴァレリッツォ。さらに、去年のホープフルS・G1覇者ロブチェンをはじめ、重賞ウィナーが計9頭集結した