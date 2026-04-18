グラビアアイドルの〓野真央（22）が17日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。「前回表紙を飾ったFRIDAY、大好評ありがとうございます本日発売のFRIDAYにアンコールで登場しています！！」と報告。ヒップラインあらわな曲線美が際立つ白いランジェリーのバックショットや、ほおを赤らめた黒いビキニ水着ショットをアップし「メイキング動画やデジタル写真集もあわせてチェックしてください絶対だ