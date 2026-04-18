"兵庫県産の天然アップルぱい"ことグラビアアイドル葵りんご（24）が17日までにインスタグラムを更新。グラビアを公開した。葵は「わがままでも好き?」とコメントし、リブニット姿をアップ。葵はリブニットを上げて、美バストをあらわにしたショットを披露している。この投稿にフォロワーからは「かわいしゅぎる」「めっちゃ好き」「白のブラに大きなふくらみ有難うございます」とコメントが寄せられている。葵は「ミスヤングチャ