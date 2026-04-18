きのう夜、群馬県館林市の住宅の敷地内で、生後間もない男の子の遺体が見つかりました。警察が事件と事故の両面で捜査しています。警察によりますと、きのう午後7時前、館林市広内町にある住宅の敷地内に「人のような物体がある」と、この家に住む男性から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、屋外に生後間もない男の子の遺体があるのを発見したということです。警察は今後、遺体を司法解剖して死因の特定を急ぐとと