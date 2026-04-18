ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が17日までにインスタグラムを更新。飲食中の動画をアップした。瀧山アナは「次はどこいこう#飲み#vlog」とつづり、動画を投稿。瀧山アナは「焼き鳥屋さんに行ったよ」と動画内でコメントし、ビールや焼酎を次々と飲んだ。さらにワインを飲み「ワインボトル開けちゃったこうなったらもう終わり」と明かし、顔を赤く染め「ここから家に帰ってもボトル開けました」と告白した。この動画にフ