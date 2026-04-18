歌手の倖田來未（43）が17日までにインスタグラムを更新。髪を桜色に染めたことを報告した。倖田は「桜の花びらがそろそろそーろ、散ってきてしまっていますがせっかく春なので桜カラーにしてみました!思ってたより、だいぶピンク」とコメント。髪を桜色にし、イメージチェンジをした姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「可愛いギャルママ」「ほんと最倖すぎるっっっ」「凄く優しい顔」「顔つき変わってきたね」とコメン