イギリス・ロンドン市内のイスラエル大使館などが集まるエリアで多数の不審物が見つかったとして、警察が警戒を強化しています。記者「ロンドン市内のイスラエル大使館付近です。昨夜、多数の不審物が見つかったということで、現在も捜査員らが不審物の捜索を行っています」ロンドン警視庁によりますと、周辺に大使館が集まる「ケンジントン公園」で複数の不審な不法投棄物が発見されたということです。また、16日夜、SNSに投稿さ