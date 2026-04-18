元宝塚歌劇団花組のトップ娘役で女優星風まどかが17日までに、インスタグラムを更新。星風はストーリーズに、宙組時代の先輩で、元宙組トップで女優朝夏まなととのツーショットをアップ、朝夏が出演するミュージカル「メリー・ポピンズ」を鑑賞したとした。「まぁ様のメリーポピンズさん美しくて可愛くて格好良くて…最高でした千秋楽まで頑張ってください」とメッセージを記した。