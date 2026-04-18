◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）新加入２人目〇巨人は新外国人のウィットリーが３試合目の先発で初勝利を飾った。今季、巨人に新加入した投手が先発した時の勝敗をみると竹丸○●○ハワード●−山城−ウィットリー−●○則本●−マタ●１７試合中、６投手で１２試合に新戦力が先発したが、３勝５敗と苦戦。竹丸が２勝で、この日のウィットリーが２人目の勝利投手になった。ウィ