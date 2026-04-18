三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第59回では株価と自身の価値について解説する。「だからいつも貧乏クジ」社長の厳しい言葉アパレル企業・T-BOXの通販事業責任者を、プロパー社員の渡辺から中途社員の矢野に交代させた主人公・花岡拳。役員の大林隆二は、これまで自分を慕ってきた渡辺が矢野を慕って