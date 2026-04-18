モデルでお笑い系ライバー菊地いまり（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。キャミソールショットを投稿した。「good morning...」とつづって、グレーのキャミソール姿でソファーに座ったショットをアップした。前かがみになり大胆に露出した胸の谷間をあらわにしたポーズをとったり、ショートパンツからスラリと伸びた脚線美を披露したり…。白のパーカを羽織った姿も公開し、「笑おう！」と笑顔を強調した動画もアップした