◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）は、狙いを定め、バットを振り切った。５―０となった３回２死満塁。ウォルターズの高めの直球をしっかりと仕留めた。打球は左中間フェンスに直撃し、勝利をぐいっと引き寄せる２点適時二塁打。二塁ベース上で弓矢ポーズを決めた。「センター返しを心がけて、とにかく強いボールをはじき返そうというふうに思っていました」とニ