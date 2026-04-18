ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴（39）、室龍太（36）らが出演する舞台「バウンダリーズ」が17日、大阪・COOLJAPANPARKOSAKATTホールで開幕した。出演者が企画段階から舞台を作り上げていくプロジェクト「俳優企画」の第2弾。今回は普通の男たちが繰り広げる冒険劇を描く。越岡が「いよいよ大阪で開幕。地元なので楽しみ」と話せば、室は「第2弾に心より感謝。精いっぱい頑張ります」と気合を入れた。あす19日まで。東京公演は