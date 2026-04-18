女優の倉科カナ（38）が16日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・00）に出演。共にゲスト出演した綾瀬はるか（41）の驚異的な“痛みへの耐性”を目の当たりにし、絶句する場面があった。今回は「疲れた体をリフレッシュ!癒やしゴチ」と題して放送された。倉科が疲れを感じるのは太腿周りだとし「ハムストリングが結構硬くて」と悩みを吐露した。番組側が、この倉科の悩みを解決する足ケアグッズを用意