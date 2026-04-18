ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）に第3子が誕生したことを17日（日本時間18日）、妻が自身のSNSで発表した。ベッツの妻は「ベッツ一家に新たな仲間が加わりました！」と第3子を出産したことを報告し、家族5人のショットを投稿した。ベッツは4日（同5日）のナショナルズ戦で負傷し、現在は右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）入りしている。