北中米ワールドカップ開幕の２か月前に、衝撃の一報がもたらされた。アジアの強豪サウジアラビア代表が、エルベ・ルナール監督を電撃的に解任したのだ。４月17日、『RMC Sport』や『ESPN』が伝えた。カタールW杯でもサウジアラビアを率いたフランス人指揮官は24年10月、ロベルト・マンチーニ前監督の後任として復任。アジア予選プレーオフを勝ち抜いての、W杯出場に導いていた。 前回大会では、開幕戦で優勝するアル