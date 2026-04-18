FC町田ゼルビアは現地４月17日、サウジアラビア・ジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズ準々決勝で、地元のアル・イテハドと対戦。１−０で勝利を収め、ベスト４進出を果たした。序盤は相手にボールを握られ、押し込まれる展開となる。それでも徐々にリズムを掴むと、31分に試合を動かす。右サイドからのロングスローでボックス内が混戦となり、こぼれ球に反応したテテ・イェン