女優の綾瀬はるか（41）が17日、都内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（監督石井裕也）の初日舞台あいさつに出席した。2000年の地下鉄脱線事故で亡くなった高校生に、20年たってから手紙を送った実在の女性をモデルにした役どころ。「誰かを思う気持ち、言葉にできない思いをどう残していくかを丁寧に描いた作品です。皆さんにとっても、ラブレターのように残るものになってくれたらうれしい」と期待した。