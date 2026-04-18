芝クッション値9.6＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前9.8％、4角10.6％ダートG前7.1％、4角5.5％※金曜午前10時30分。芝は今週からCコースを使用。柵の移動により傷みはカバーされ、全体的におおむね良好な状態。逃げ、先行馬が残りやすい。ダートも前有利の馬場に変わりはない。