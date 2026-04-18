◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真《12回戦》同級4位・井岡一翔（2026年5月2日東京ドーム）元世界4階級制覇王者でWBC世界バンタム級4位の井岡一翔が17日、都内の志成ジムでWBC同級王者・井上拓真戦に向けた練習を公開した。勝てば日本人男子としては初の世界5階級制覇と、最年長での世界王座奪取をダブルで達成する。それでも視線は“打倒・拓真”のみ。約1年10カ月ぶりの王座返り咲きへ、不退転の覚悟