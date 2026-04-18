歌手の和田アキ子（76）が17日、インスタグラムを更新。ディズニーランドでの記念ショットを公開した。和田は「昨日のディズニーランドの写真で〜す！！」と書き出し、「アメリカのディズニーは何度も行った事あるんですが、日本では行った事なくて、ずっと行きたいと出川に言っていたら、誕生日に合わせて連れて行ってくれました。約束していた、シンデレラ城の前でのキスもしましたよ？」とつづり、シンデレラ城の前で出川哲朗と