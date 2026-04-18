◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）先発投手は初回に味方に大量点を取っていただくと、逆に責任感が増すものなんです。４点をもらったウィットリーはまさにそう。「最低でも５回はしっかり投げないといけない」などと考えてしまって立ち上がりが難しくなる時もある。リズムよく投げていかないといけない。その状況で一番やってはいけないのは四球、ボール先行だ。正直、初回はよくなかった。無死一塁で