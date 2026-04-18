◇パ・リーグ楽天1―0ロッテ（2026年4月17日楽天モバイル）うれしいボヤキだ。気温約10度でまだ肌寒い夜の仙台。白熱の投手戦に終止符を打った楽天・村林は歓喜のウオーターシャワーで祝福され、「真夏だったら喜んで受けましたけど…みんなの笑顔でおなかいっぱいでした」と苦笑いした。0―0で迎えた11回2死三塁から左腕・坂本の初球をはじき返し、しぶとく三遊間を抜いた。通算2度目のサヨナラ打。9回2死二塁では投ゴ