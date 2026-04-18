サノノグレーターは坂路1本（4F66秒0）。落ち着き十分で駆け上がった。尾形師は「いい雰囲気。動きも良かったです。馬体重も予定通りぐらいになると思います」と好感触。昨冬中山の葉牡丹賞は2歳コースレコードでV。「トラックバイアスとかは田辺ジョッキーが分かっていると思うのでお任せしたい」と好走を祈っていた。