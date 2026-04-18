トライアルの若葉Sを鮮やかに差し切ったマテンロウゲイルは角馬場で調整。野中師は穏やかな表情で「問題なくきていますよ。状態は前走より上がっています。ギアの上がり方が速いし、ストライドも大きくなっている」と上昇カーブを強調する。当舞台は2走前の京成杯で2着に好走。「中山も経験しているので」と不安なく送り出す。