ホルムズ海峡をめぐり、イランは「残りの停戦期間中、完全に開放される」と発表しました。一方、アメリカメディアは、19日にもアメリカとイランによる2回目の協議が行われると伝えています。イランのアラグチ外相は17日、「レバノンでの停戦に合わせ、停戦期間の残りの間、ホルムズ海峡におけるすべての商船の通航は完全に開放されると宣言する」とSNSに投稿しました。アメリカのトランプ大統領は、イラン側の発表を歓迎し、「イラ