◇セ・リーグ巨人8―2ヤクルト（2026年4月17日神宮）巨人の阿部監督が二塁が本職の吉川の三塁での出場について「ある」と明言した。昨オフに両股関節を手術し、ファームで調整中の吉川が三塁の練習も始めたことに「近い将来のため。直接話して“練習の中で遊びでいいからやっといて”と」と説明。この日はファーム・リーグの楽天戦（ジャイアンツタウン）に「2番・二塁」で出場した吉川は「言われたところで準備するだ