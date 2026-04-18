◎西武・岸は1軍に合流した栗山の練習風景を撮影していた報道陣に「僕も栗山さんの動画欲しいです」。すいません、静止画でした。◎きょう18日のソフトバンク戦に先発するオリックス・九里は取材の直前、近藤大亮広報を指して「今日は代役が全部答えてくれます」とむちゃぶり。すると、近藤広報も即座に「ノーヒットノーランします！」と宣言。同学年同士、息ぴったりでした。◎ヤクルト・池山監督は、守護神・キハダが投げ