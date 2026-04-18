◇パ・リーグ西武5―3日本ハム（2026年4月17日エスコンF）今季限りでの現役引退を表明している西武・栗山が今季初めて1軍練習に合流した。出場選手登録はされず打撃練習などで調整。「チーム、ファン含めていい刺激が入るようなプレーをしたい」と意気込みを語った。2軍戦では打率・438と好調。合流の連絡が来た時は少し力んだというが「栗山が来て活気が出たと言われたい」と起爆剤となることを誓った。出場登録は18日