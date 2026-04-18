◇セ・リーグDeNA5―1広島（2026年4月17日マツダ）DeNA・平良が持ち味を存分に発揮して今季初先発で初勝利を手にした。小杉チーフ投手コーチが「コマンドが素晴らしい」と絶賛したように、自慢の制球力が光った。全球種を丁寧にコースに投げ分け、6回3安打1失点に「いつもより丁寧な投球を心がけた。内角を使いながら攻められた」と納得顔だ。“9人目の打者”としても貢献した。6回2死二、三塁で四球を選び、続く牧の決