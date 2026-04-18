◇パ・リーグロッテ0―1楽天（2026年4月17日楽天モバイル）WBC出場の影響で出遅れていたロッテの種市が開幕から19試合目で初先発。7回91球で5安打無失点と好投したが、試合は延長11回の末にサヨナラ負けした。最速153キロをマークし、無四球で6奪三振。WBC出場の侍ジャパン14投手で、大トリで初登板となった種市は「しっかり7回を投げきれたのは僕としては100点」と自賛した。連勝は2で止まり最下位に逆戻りだが、サブ