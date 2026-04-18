昨秋の東京スポーツ杯2歳S優勝馬パントルナイーフは坂路で4F67秒4〜1F16秒1。好リズムで駆け上がった。「脚元を含め、追い切った後もトラブルなどはありません。あとは普段通り、同僚の馬たちと一緒に元気良く毎日を過ごしてもらいたいですね」と木村師。東スポ杯で見せた上がり3F32秒9の鬼脚でまず1冠奪取に挑む。