本命の彼に「ずっと一緒にいたい」「誰にも渡したくない」と思ってもらえたら幸せなこと。そこで今回は、男性が“本気で手放したくない”と感じる女性に共通する“魅力”を紹介します。一緒にいて楽しく、安心感を与えてくれる「ただ隣にいるだけで心が安らぐ」――そんな女性は、男性にとってかけがえのない存在。笑顔が多く、冗談を言い合えるような軽やかさがありつつも、変に気を使わせない“居心地の良さ”を持っている女性は