日本野球機構（NPB）は17日、神宮球場で16日に行われたヤクルト―DeNA5回戦で球審を務めた際に頭部を負傷した川上拓斗審判員（30）が医療機関へ直ちに救急搬送され、緊急手術を受けたと発表した。現在は集中治療室（ICU）で治療を受けている。ヤクルトのオスナがスイングしたバットが手から離れ、側頭部に直撃した。NPBは「極めて重大な事案。頭部の保護を含めた防護措置の在り方について検討を進めてまいります」とした。オ