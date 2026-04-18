◇パ・リーグ西武5―3日本ハム（2026年4月17日エスコンF）西武にFA加入した桑原が自身のエスコンフィールド初アーチを含む2安打3打点の活躍で、1人で4得点に絡む大仕事をした。「連敗していたチームを勇気づけられた」と胸を張ったのは2―3の7回1死一塁。上原のフォークを振り抜き、左越えに逆転の2号2ランを運んだ。4回に万波に右越えソロを打たれていただけに、本塁打には本塁打だと言わんばかりの一発だった。新天地