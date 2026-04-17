「結婚したいな」そう思える彼と付き合えているなら、今度は彼にも同じ気持ちになってもらいたいですよね。そんな時は、彼の心を自然に掴めるように努力してみましょう。そこで今回は、男性が“結婚”を強く意識する女性の特徴を紹介します。頑張る自分を全力でサポートしてくれる彼が何かに挑戦している時、目標に向かって努力している時こそ、あなたの出番。「応援してるよ」とメッセージを送ったり、彼の好物を差し入れしたり。