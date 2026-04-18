ライヒスアドラーはトライアルの前走・弥生賞ディープ記念2着で1冠舞台へ。木曜に3頭併せで追い切っており、厩舎周りの運動で体を温めた。3頭出しの上原佑師は「ポテンシャルの高さは（他の2頭と比べて）負けていないと思います。前走使って、一段階上がっています」と本番舞台を経験した強みと上積みに託している。